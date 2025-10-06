إعلان

"طل القمر".. نورهان منصور تنشر صور جديدة لها والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

03:50 م 06/10/2025
القاهرة - مصراوي
نشرت الفنانة نورهان منصور، عبر حسابها الرسمي بموقعي إنستجرام وفيسبوك، مجموعة صور جديدة لها

وظهرت نورهان منصور بإطلالة صيفية أنيقة، وهي تحمل وردة على شاطئ البحر

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمري"، "برنسيسة"، "شيك جدا"، "طل القمر"، وغيرها من التعليقات

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان منصور مسلسل "قهوة المحطة"، الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا

والمسلسل بطولة: رياض الخولي، أحمد غزي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، غادة طلعت، انتصار، أحمد خالد صالح، علاء مرسي، سليمان عيد

