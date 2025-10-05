تصدرت الفنانة الأمريكية تايلور سويفت تريند محرك البحث "جوجل"، بعدما كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن تفاصيل فترة الانهيار النفسي التي مرت بها النجمة العالمية عقب طرح ألبومها السابق The Tortured Poets Department.

وذكرت الـ"BBC" في تقريرها: "رأيناها في أدنى مستوياتها.. كانت تبكي أثناء التمارين في صالة الرياضة، وتشعر بالغضب لأنها أهدرت سنوات شبابها في علاقة استمرت ستة أعوام مع الممثل البريطاني جو ألوين، انتهت إلى العدم. اليوم، وبعد ثمانية عشر شهرًا فقط، تعود سويفت بصورة مغايرة كليًا."

وتواصل تايلور سويفت مفاجأة جمهورها وإشعال حماس عشاقها حول العالم، فبعد النجاح الساحق الذي حققه فيلمها الغنائي Taylor Swift: The Eras Tour عام 2023، والذي حطم أرقامًا قياسية في شباك التذاكر، تستعد النجمة العالمية للعودة إلى الشاشة الكبيرة في أكتوبر المقبل بعمل جديد بعنوان The Official Release Party of a Showgirl.



