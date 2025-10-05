نانسي عجرم تتألق بفستان جريء.. والجمهور: "غزالة"

أول تعليق من مدحت العدل بعد افتتاح مسرحية "أم كلثوم"

تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت إطلالتها تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها.

وظهرت نانسي بإطلالة جريئة وأنيقة إذ ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاء من بينها: "جمالك لا يوصف"، "كل إطلالة أجمل من اللي قبلها"، "غزالة"، "ملكة جمال"، "الجمال والكاريزما".

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "نانسي 11"، الذي تضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة منها: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، و"على علمي".

