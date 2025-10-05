إعلان

نانسي عجرم تتألق بفستان جريء.. والجمهور: "غزالة"

كتبت- نوران أسامة:

02:25 م 05/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (7)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (8)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (6)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (9)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (3)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (5)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (13)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (4)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (11)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (10)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (12)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت إطلالتها تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها.

وظهرت نانسي بإطلالة جريئة وأنيقة إذ ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاء من بينها: "جمالك لا يوصف"، "كل إطلالة أجمل من اللي قبلها"، "غزالة"، "ملكة جمال"، "الجمال والكاريزما".

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "نانسي 11"، الذي تضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة منها: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، و"على علمي".

اقرأ أيضًا:
حنان مطاوع تخطف الأنظار من كواليس لقائها في إذاعة "ميجا إف إم" (صور)

"سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة" يفتح باب المشاركة في دورته الأولى

عمرو سعد يبدأ رحلة جديدة في ألمانيا ويستعد لـ “عباس الريس” برمضان 2026

أحدث جلسة تصوير جريئة لـ جومانا مراد.. وبوسي تعلق (صور)

نانسي عجرم فستان جريء إطلالتها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل