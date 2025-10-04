إعلان

نجوم الفن يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي (فيديو وصور)

كتب- مروان الطيب:

09:35 م 04/10/2025
حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على حضور حفل زفاف شادي نجل الفنان هاني رمزي الذي يقام مساء اليوم السبت بكنيسة أبي سيفين.

وكان من أبرز الحضور الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، الفنان عماد زيادة، الفنان حمادة هلال، الفنان إدوارد، النجمة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى علوي، الفنانة لبلبة، الفنانة عبير صبري، الإعلامية هالة سرحان، الفنان أحمد زاهر، الإعلامي طارق علام، الإعلامي أحمد المسلماني، الفنان علاء مرسي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان ماجد المصري، الفنانة داليا البحيري، الفنانة دنيا عبد العزيز، مصمم الأزياء هاني البحيري.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقاطع فيديوهات من كواليس حفل الزفاف عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام، ظهر خلالها الفنان هاني رمزي والسعادة تغمره احتفالا بدخول نجله عش الزوجية والتقط العديد من الصور التذكارية مع ضيوف حفل الزفاف.

احتفل الفنان هاني رمزي بخطوبة نجله شادي، مطلع شهر فبراير الماضي في أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك في مسلسل "بدون مقابل"، مع داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، نسرين طافش، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

حفل زفاف نجل هاني رمزي هاني رمزي عماد زيادة

