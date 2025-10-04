"الدنيا كانت بتلعب بيا".. منة جلال تتعرض لذبحة صدرية

كشفت الفنانة منة جلال عن تعرضها لذبحة صدرية عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت منة جلال: "أنا جالي امبارح ذبحة صدرية والحمد لله لحقت نفسي مع ضغط واطي، الدنيا كانت بتلعب بيا فجأة كده وقعت خلي بالكوا من موضوع الضغط اللي يقول ده أنا ضغطي واطي أو عالي و بيطنش لازم يكشف الموضوع ده بيعمل كوارث".

وتفاعل الجمهو والمتابعين بالاطمئنان على حالتها الصحية، وكتبوا: "بعد الشر عليكي"، "ألف سلامة عليكي"، "سلامتك ألف سلامة".

كانت آخر مشاركات منة جلال الفنية بالفيلم القصير "كان لك معايا" عام 2020.

يذكر أن الفنانة منة جلال تشارك بفيلم "الهجام" بطولة الفنان أحمد عبدالله محمود والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

