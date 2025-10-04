منى هلا: "خالتي ماتت مخنوقة وأنا اللي غسلتها وقلبي من بعدها اتكسر"

كتب- هاني صابر:

روت الفنانة منى هلا، تفاصيل وفاة خالتها وهى مخنوقة وتغسيلها لها.

وقالت منى هلا، ببرنامج "قعدة ستات": "مرة واحدة حصل حريق في البيت وماس كهرباء وهى اتخنقت جوه حبيبتي الله يرحمها وألف رحمة ونور عليها، وأنا اللي غسلتها أنا وأختي".

وتابعت: "خالتي متحرقتش هى اتخنقت، والموضوع ده خلاني شخصية تانية تماما، وكسر قلبي".

وأضافت: "من ساعة خالتي ما توفت وأنا قلبي مكسور، وعندي حزن لا يوصف ولما بفتكرها ببقى في حالة صعبة جدا، لأنها كانت خيرة وطيبة جدا وتحب الحياة وتضحك طول الوقت، وكانت على طول مجمعانا في بيتها اللي مبقاش موجود".