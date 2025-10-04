إعلان

بفستان جريء.. سلمى أبو ضيف تنشر صورا جديدة لها والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

03:13 م 04/10/2025
شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.


ونشرت سلمى، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اجعلني أبتسم بلا توقف.. أنا مهووسة جدًا بهذا الزي".


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، القمر، ايه العسل ده، أحلى سلمى، الفستان تحفة عليكي".


يذكر أن سلمى أبو ضيف تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم ""هيبتا: المناظرة الأخيرة".

سلمى ابو ضيف الفنانة سلمى أبو ضيف

