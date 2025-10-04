بفستان جريء.. سلمى أبو ضيف تنشر صورا جديدة لها والجمهور يعلق (صور)

نادين نجيم تتصدر التريند بسبب سقوطها على الأرض في حدث عالمي (فيديو)



شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.



ونشرت سلمى، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اجعلني أبتسم بلا توقف.. أنا مهووسة جدًا بهذا الزي".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، القمر، ايه العسل ده، أحلى سلمى، الفستان تحفة عليكي".



يذكر أن سلمى أبو ضيف تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم ""هيبتا: المناظرة الأخيرة".