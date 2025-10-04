"أثارت الجدل بجمالها".. صور لـ ابنة صفاء سلطان بطلة كليب راغب علامة

نادين نجيم تتصدر التريند بسبب سقوطها على الأرض في حدث عالمي (فيديو)

كتب- مروان الطيب:

أثارت الفنانة الشابة أملي الجزائري ابنة الفنانة صفاء سلطان، حالة من الجدل بجمالها بمجرد ظهورها في كليب المطرب راغب علامة.

ووجهت الشكر والتحية للفنان راغب علامة بعد مشاركتها له بأحدث أغانيه "خايف من إيه" التي طرحها خلال الساعات القليلة الماضية عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

ونشرت "أملي"، صور من كواليس التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا لها من تجربة مذهلة، وشرف كبير العمل مع السوبر ستار راغب علامة، فخورة بجد لأني كنت جزء من هذا الكليب، الأحلام تتحقق فعلا".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تخوض من خلالها أملي تجربة التمثيل ومشاركتها كموديل بالكليب.

يذكر أن، راغب علامة يحيي حفلا غنائيا يوم 30 أكتوبر الجاري في الأردن.

