إعلان

النجمة العالمية كيت وينسلت تكشف مفاجأة عن افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : مروان الطيب

09:45 م 31/10/2025

النجمة العالمية كيت وينسلت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت النجمة العالمية، كيت وينسلت عن دعوتها لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشرت كيت وينسلت صورة للمتحف المصري الكبير عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وكتبت: "ممتنة لدعوتي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير ومتشوقة لرؤيتكم جميعا".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجمة كيت وينسلت وهي تتجول في مصر، وسط تساؤلات حول حقيقة هذه الصور، ليتم بعدها التأكيد بعدم زيارتها لمصر وأن الصور تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وكانت آخر مشاركات كيت وينسلت على شاشة السينما بفيلم "Dreamscapes" الذي عرض تجاريا في شهر إبريل الماضي.

يذكر أن كيت وينسلت تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Avatar" والمقرر عرضه نهاية العام الجاري.

كيت وينسلت على فيسبوك

اقرأ أيضا:

وفاة شقيقة الفنان عمر الحريري.. وابنته ميريت تنعيها: أمي التانية

المخرج محمد سامي: "مصر ستظل الرقم الصعب في التطور والفكر والقوة والريادة"

النجمة العالمية كيت وينسلت كيت وينسلت تكشف مفاجأة عن افتتاح المتحف كيت وينسلت في افتتاح المتحف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

زاهي حواس يرد على اتهامه بتهريب الآثار: شائعات الحقد لن توقفني
العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا