النجمة العالمية كيت وينسلت تكشف مفاجأة عن افتتاح المتحف المصري الكبير

كشفت النجمة العالمية، كيت وينسلت عن دعوتها لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشرت كيت وينسلت صورة للمتحف المصري الكبير عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وكتبت: "ممتنة لدعوتي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير ومتشوقة لرؤيتكم جميعا".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجمة كيت وينسلت وهي تتجول في مصر، وسط تساؤلات حول حقيقة هذه الصور، ليتم بعدها التأكيد بعدم زيارتها لمصر وأن الصور تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وكانت آخر مشاركات كيت وينسلت على شاشة السينما بفيلم "Dreamscapes" الذي عرض تجاريا في شهر إبريل الماضي.

يذكر أن كيت وينسلت تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Avatar" والمقرر عرضه نهاية العام الجاري.

