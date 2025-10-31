بـ جيب جلد قصير.. مايا دياب تخطف الأنظار في بيروت

بعد الإشادة به.. عماد الطيب يكشف لـ "مصراوي" كواليس مسلسل "ابن النادي"

خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك".

ظهرت مايا مرتدية جيب قصير من الجلد بإطلالة جريئة استعرضت جمالها وأنوثتها من خلالها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وكان الظهور الأخير للفنانة مايا دياب بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، والذي شهد حضور كبير لنجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وكانت آخر أعمال مايا دياب أغنية "حرمت أحبك" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

