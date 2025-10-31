هنأت النجمة إلهام شاهين الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي من المقرر إقامة احتفالية ضخمة له مساء السبت 1 نوفمبر.

ونشرت إلهام صورًا لها تم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، معلقة "مبروك لكل أحفاد ملوك وملكات الفراعنة.. اسعدوا وتفاخروا بتاريخكم العظيم.. وتباهوا بالحضارة المصرية القديمة.. بلدنا مصر الغالية تمتلك أكثر من نصف آثار العالم كله".

وتابعت "الآثار الفرعونية موجودة بقوة في كل متاحف العالم.. أهم جزء في متحف اللوفر وفي قصر فرساي هو الخاص بالحضارة الفرعونية. وسيكون المتحف المصري هو أكبر وأهم متاحف العالم.. متحف يليق بحضارة مصر وقيمتها التاريخية.. مبروك".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل سيد الناس، مع النجوم: عمرو سعد، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.