هل سيكون هناك جزء ثان من مسلسل "ابن النادي"؟.. أحمد فهمي يعلق

كتب- هاني صابر:

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بجزء ثان من مسلسل "ابن النادي" بعد عرض الحلقة الأخيرة من العمل الذي عرض على منصة "شاهد".

واستعرض الفنان أحمد فهمي بطل المسلسل بعض التعليقات التي تطالب بجزء ثان من المسلسل، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق "فهمي" على أحدها: "أتمنى يكون في جزء ثاني وناخد الدوري تاني بنادي شعلة كبير".

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الجزء الثاني بسرعة عشان بجد المسلسل جميل جدا" ، "جزء تاني بقى" ، "مسلسل جامد جدا ولازم جزء ثان وتالت" ، "صوروا الجزء الثاني يلا بسرعة بقى".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، وتدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

مسلسل "ابن النادي" يشارك ببطولته أحمد فهمي، حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، رشدي الشامي، وآخرين، وتأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.