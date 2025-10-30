إيناس علي تشارك في احتفالات أعياد الهالوين على طريقتها الخاصة

كيف تفاعل نجوم الفن مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟

شاركت الفنانة إيناس علي في احتفالات أعياد الهالوين الذي يوافق يوم 30 أكتوبر من كل عام.

ونشرت إيناس صور من الاحتفال عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي ترتدي الزي الخاص بمسلسل "لعبة الحبار" وكتبت: "بحسها أغنية تخوف تمشي مع عيد الهلع".

وكانت آخر مشاركات إيناس علي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الحرملك" الذي عرض عام 2019.

