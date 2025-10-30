منى الشاذلي تقدم حلقة خاصة في افتتاح المتحف المصري الكبير

تستعد الإعلامية منى الشاذلي لتقديم حلقة خاصة يوم 1 نوفمبر، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وروجت قناة ON للحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت البرومو الخاص بها، وعلّقت: "انتظروا حلقة خاصة مع منى الشاذلي في افتتاح المتحف المصري الكبير السبت القادم الساعة 6 مساء على شاشة ON".

يُذكر أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيُقام يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن تُفتح أبوابه للجمهور بدءًا من 4 نوفمبر 2025.

