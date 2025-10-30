عباس أبو الحسن يُثير الجدل بتصريحاته عن الإنجاب: "خطيئة كبرى"

عبّر الفنان عباس أبو الحسن، عن رأيه في مسألة الإنجاب، منتقدًا فكرة إنجاب الأطفال في ظل ما يمر به العالم من صعوبات، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب عباس: "في هذا الزمن، من ينجب طفلًا بإرادته، عامدًا متعمدًا، تحت أي مسمى، يصبح في نظري كائنًا شديد الأنانية لا يحب إلا نفسه، ويرتكب خطيئة كبرى، لا يعنيه كثيرًا إلا تملك هذا الطفل، وليس حبًا فيه".

وأضاف: "أي حب هذا الذي يجعلك تلقي به في هذا الشقاء؟ بأي حياة ستعده؟ وأي عالم هذا الذي ستتركه فيه وترحل؟ إن أكبر هدية يمكن أن نعطيها لأطفالنا القادمين هي أن نغلق أمامهم كل بوابات العبور إلى هذا الكوكب، إن الحب المنزهة من الغرض الشخصي هو أن نقيهم عذابات هذا العالم البائس وهذه الأرض الملعونة".

