بعد أزمات الفيديوهات المسربة.. رحمة محسن تحسم مشاركتها في 3 حفلات

كشفت المطربة رحمة محسن، عن مشاركتها في إحياء 3 ليالي، بالتزامن مع بداية التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدها من زوجها السابق، عقب انتشار مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء تظهر بها.

وطرحت المطربة رحمة محسن، عبر خاصية القصص في صفحتها على موقع إنستجرام، بوسترات الدعاية لـ 3 حفلات تشارك بها.

وتقدم رحمة، فقرتها الغنائية في 2 من أبرز أماكن السهر في القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر، وذلك في أول ظهور لها عقب تصاعد أزمة الفيديوهات.

وتحت عنوان حفلة تنكرية، تُشارك رحمة محسن بتقديم فقرتها الغنائية بمشاركة الراقصة ديانا، وذلك في مطعم شهير في منطقة الشيخ زايد، مساء غدا الجمعة 31 أكتوبر.

وبدأت أزمة المطربة رحمة محسن مع تقديم المحامي هيثم محمد بسام، بلاغ إلى النائب العام ضدها، اتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع خادشة للحياء، والاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت طاهرة محسن، شقيقة المطربة، في تصريحات صحفية، طليق رحمة محسن، بالمسئولية عن نشر مقاطع الفيديو، مؤكدة أنه طلب منها ما يقرب من 3 مليون جنيه، في محاولة لابتزازها.