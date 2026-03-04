إعلان

شهيدة و20 مصابا جراء غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

كتب : مصراوي

02:52 ص 04/03/2026

هجمات إسرائيل على لبنان - رئيسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

ارتقى فجر اليوم الأربعاء، شهيدة وإصابة 20 شخصا جراء غارة إسرائيلية على قرية عرمون جنوبي لبنان.

وشن الاحتلال غارة أخرى في بلدة السعديات جنوب العاصمة اللبنانية، إذ أن البلدتين تقعان في جنوب العاصمة بين صيدا وبيروت، ويبدو أن الاستهداف في بلدة السعديات كان لشقة سكنية.

وأسفرت الغارة على السعديات عن شهداء وجرحى، لكن لم يعرف عددهم حتى اللحظة.

وهذه الاستهدافات ستؤثر بشكل كبير على النازحين وهي تكرار لما شهدته الحرب الماضية، إذ تتم الاستهدافات الإسرائيلية بين صفوف النازحين سواء لعناصر حزب الله أو لمواطنين لا ينتمون للحزب.

وهذه الضربات الإسرائيلية تمت دون سابق إنذار، إذ أن الاحتلال وجه إنذارات بالإخلاء لأكثر من 130 بلدة بالجنوب حتى الآن.

وبلغ إجمالي العمليات التي شنها حزب الله أمس الثلاثاء 13 عملية تضمنت هجمات على قواعد للاحتلال ودباباته، كانت آخرها استهداف تجمع لقوات الاحتلال في هضبة العجل بصلية صاروخية.

وأعلن حزب الله استهداف قاعدة حيفا البحريّة بصواريخ نوعيّة، إذ قال إنه استهدف قاعدة حيفا البحرية في شمال إسرائيل في هجومه الثاني عشر الثلاثاء، في حين تواصل الدولة العبرية شن ضربات في لبنان، لا سيما على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء في بيان للحزب أنه ردّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 20,00 من ليل اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بعيد الثامنة مساء رصد إطلاق مقذوفات عدة واعتراض غالبيتها، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجمات إسرائيل على لبنان جنوب لبنان لبنان الحرب بين أمريكا وإيران أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
جنة الصائم

جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
أخبار وتقارير

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
"عقيدته قتالية ووطنية".. مجدي الجلاد: الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة
أخبار وتقارير

"عقيدته قتالية ووطنية".. مجدي الجلاد: الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة
"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة