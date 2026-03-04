شهيدة و20 مصابا جراء غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان



وكالات

ارتقى فجر اليوم الأربعاء، شهيدة وإصابة 20 شخصا جراء غارة إسرائيلية على قرية عرمون جنوبي لبنان.

وشن الاحتلال غارة أخرى في بلدة السعديات جنوب العاصمة اللبنانية، إذ أن البلدتين تقعان في جنوب العاصمة بين صيدا وبيروت، ويبدو أن الاستهداف في بلدة السعديات كان لشقة سكنية.

وأسفرت الغارة على السعديات عن شهداء وجرحى، لكن لم يعرف عددهم حتى اللحظة.

وهذه الاستهدافات ستؤثر بشكل كبير على النازحين وهي تكرار لما شهدته الحرب الماضية، إذ تتم الاستهدافات الإسرائيلية بين صفوف النازحين سواء لعناصر حزب الله أو لمواطنين لا ينتمون للحزب.

وهذه الضربات الإسرائيلية تمت دون سابق إنذار، إذ أن الاحتلال وجه إنذارات بالإخلاء لأكثر من 130 بلدة بالجنوب حتى الآن.

وبلغ إجمالي العمليات التي شنها حزب الله أمس الثلاثاء 13 عملية تضمنت هجمات على قواعد للاحتلال ودباباته، كانت آخرها استهداف تجمع لقوات الاحتلال في هضبة العجل بصلية صاروخية.

وأعلن حزب الله استهداف قاعدة حيفا البحريّة بصواريخ نوعيّة، إذ قال إنه استهدف قاعدة حيفا البحرية في شمال إسرائيل في هجومه الثاني عشر الثلاثاء، في حين تواصل الدولة العبرية شن ضربات في لبنان، لا سيما على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء في بيان للحزب أنه ردّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 20,00 من ليل اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بعيد الثامنة مساء رصد إطلاق مقذوفات عدة واعتراض غالبيتها، وفقا للغد.