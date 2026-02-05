رمضان 2026.. cbc تكشف عن بوستر رحمة محسن في مسلسل "علي كلاي"

كشفت الصفحة الرسمية لقناة "cbc" عن البوستر الفردي للفنانة رحمة محسن، الخاص بمسلسلها الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وكانت الفنانة رحمة محسن والفنان أحمد العوضي تصدّرا تريند محرك البحث "جوجل"، عقب ظهورهما في كواليس الأغنية الشعبية الخاصة بالعمل.

ونشر أحمد العوضي مقطع فيديو من كواليس الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا في رمضان إن شاء الله.. علي كلاي ورحومة وشوية حظ".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

