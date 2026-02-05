إعلان

رمضان 2026.. cbc تكشف عن بوستر رحمة محسن في مسلسل "علي كلاي"

كتب : سهيلة أسامة

11:55 ص 05/02/2026

رحمة محسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الصفحة الرسمية لقناة "cbc" عن البوستر الفردي للفنانة رحمة محسن، الخاص بمسلسلها الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وكانت الفنانة رحمة محسن والفنان أحمد العوضي تصدّرا تريند محرك البحث "جوجل"، عقب ظهورهما في كواليس الأغنية الشعبية الخاصة بالعمل.

ونشر أحمد العوضي مقطع فيديو من كواليس الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا في رمضان إن شاء الله.. علي كلاي ورحومة وشوية حظ".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضًا:

رمضان 2026.. إسلام ساسو ينتهي من أغاني "علي كلاي" و"كلهم بيحبوا مودي"

"أنتِ الأغلى والأهم".. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

رحمة محسن مسلسلات رمضان 2026 مسلسل علي كلاي دراما رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اعتدى جنسيًا على طفل في حديقة عامة.. المشدد 15 سنة لعاطل بالإسكندرية
أخبار المحافظات

اعتدى جنسيًا على طفل في حديقة عامة.. المشدد 15 سنة لعاطل بالإسكندرية
العلم يكشف.. كيف يؤثر الدش المظلم على الدماغ والنوم؟
نصائح طبية

العلم يكشف.. كيف يؤثر الدش المظلم على الدماغ والنوم؟
قبل بدء الترم الثاني.. خبير تربوي يحذر الطلاب من 11 ممارسة خاطئة
مدارس

قبل بدء الترم الثاني.. خبير تربوي يحذر الطلاب من 11 ممارسة خاطئة
توجيه من محافظ الجيزة بشأن أماكن تجمعات مخلفات الهدم
أخبار مصر

توجيه من محافظ الجيزة بشأن أماكن تجمعات مخلفات الهدم
سيدة تطلب خلع زوجها: "بعد 15 سنة جابلي طفلة أربيها وبيقولي بنتي من زوجتي
حوادث وقضايا

سيدة تطلب خلع زوجها: "بعد 15 سنة جابلي طفلة أربيها وبيقولي بنتي من زوجتي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس