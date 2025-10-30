إعلان

"المهن الموسيقية" تُعلق على أزمة المطربة رحمة محسن.. ماذا قالت؟

كتب : هاني صابر

01:03 م 30/10/2025

المطربة رحمة محسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق المطرب الكبير حلمي عبدالباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، على الأزمة الأخيرة للمطربة الشعبية رحمة محسن مع طليقها والتي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وقال "حلمي" في تصريح خاص لـ"مصراوي": "موضوع رحمة محسن يخصها هي بشخصها، وليست النقابة طرف في الموضوع، لأن الأمور الشخصية تخص صاحبها ولا يمكن للنقابة في يوم من الأيام أن تتدخل في أمور شخصية سواء لرحمة أو غيرها، وهذا ليس من عمل النقابة".

وأثارت رحمة محسن، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وتصدرت تريند "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار وثيقة زواج عرفي لها وجدل طلاقها بعد تداول الوثيقة وفيديوهات لها.

يذكر أن، رحمة محسن تشارك في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، ويخوض بطولته أحمد العوضي، درة، عصام السقا، انتصار، محمد ثروت، يارا السكري.

المطربة رحمة محسن أزمة رحمة محسن نقابة المهن الموسيقية حلمي عبدالباقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن