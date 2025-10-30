"المهن الموسيقية" تُعلق على أزمة المطربة رحمة محسن.. ماذا قالت؟

علق المطرب الكبير حلمي عبدالباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، على الأزمة الأخيرة للمطربة الشعبية رحمة محسن مع طليقها والتي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وقال "حلمي" في تصريح خاص لـ"مصراوي": "موضوع رحمة محسن يخصها هي بشخصها، وليست النقابة طرف في الموضوع، لأن الأمور الشخصية تخص صاحبها ولا يمكن للنقابة في يوم من الأيام أن تتدخل في أمور شخصية سواء لرحمة أو غيرها، وهذا ليس من عمل النقابة".

وأثارت رحمة محسن، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وتصدرت تريند "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار وثيقة زواج عرفي لها وجدل طلاقها بعد تداول الوثيقة وفيديوهات لها.

يذكر أن، رحمة محسن تشارك في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، ويخوض بطولته أحمد العوضي، درة، عصام السقا، انتصار، محمد ثروت، يارا السكري.