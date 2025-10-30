تفاصيل أول ظهور لـ رحمة محسن بعد تصاعد أزمة تسريب الفيديوهات

تصدرت المطربة رحمة محسن، قوائم تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد تبادل الاتهامات بينها وبين زوجها السابق، عقب انتشار مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء تظهر بها.

وتستعد رحمة محسن، للظهور للمرة الأولى عقب تصاعد الأزمة، وذلك من خلال تقديمها فقرتها الغنائية، مساء اليوم الخميس في أحد أماكن السهر في القاهرة الجديدة.

وأكدت رحمة محسن، مشاركتها إذ نشرت بوستر الحفل، عبر خاصية القصص القصيرة في صفحتها على موقع "إنستجرام".

وبدأت أزمة المطربة رحمة محسن مع تقديم المحامي هيثم محمد بسام، بلاغ إلى النائب العام ضدها، اتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع خادشة للحياء، والاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت طاهرة محسن شقيقة المطربة في تصريحات صحفية، طليق رحمة محسن، بالمسئولية عن نشر مقاطع الفيديو، مؤكدة أنه طلب منها ما يقرب من 3 مليون جنيه في محاولة لابتزازها.