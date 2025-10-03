أعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو للفنانة صابرين، تكشف خلاله عن تفاصيل فشل خضوعها لعملية تكميم المعدة.

وقالت صابرين: "عملت عملية تكميم وفشلت، تخنت تاني أكلت البودينج والمهلبية، أنا رمرامة عمري ما كملت طبقي مش أكيلة، بس طول الوقت كنت باكل وانا عنادية جدا، وباخد قرارات غريبة وبكمل فيها، بس بعد كده لما خسيت خسيت بإرادتي أنا لأن النجاح الحقيقي في كل كل حاجة بتاخديها في حياتك لازم يبقى فيه إرادة وانا كنت لاغية الإرادة مع العملية معملتش حاجة ولما اخدت الإرادة الحقيقية في حياتي خسيت".

وشاركت صابرين بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي.

