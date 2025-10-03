إعلان

وفاة الفنان إياد الطائي بعد صراع مع المرض

كتب : هاني صابر

11:43 ص 03/10/2025

الفنان إياد الطائي

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الفنان العراقي إياد الطائي، عن عمر ناهز الـ 59 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، الراحل، مؤكدة أن الساحة الفنية خسرت واحداً من أبرز وجوهها المسرحية والتلفزيونية.

ويعد إياد الطائي من مواليد 1965، وحاصل على دبلوم الإدارة والمحاسبة وبكالوريوس الفنون المسرحية، ودرس في معهد الفنون الجميلة، وبدأ مسيرته الفنية عام 1990 .

وقدم "الطائي" خلال مسيرته الفنية مئات الأعمال المسرحية والتلفزيونية، وكان عضوا في نقابة الفنانين العراقيين والفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما والمسرح، ومثّل العراق في محافل فنية دولية، تاركاً بصمة بارزة في المشهد الثقافي العراقي.

إياد الطائي الفنون المسرحية معهد الفنون الجميلة

