سامح حسين ملثم وهيفاء وهبي جريئة.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

بسبب الملابس الجريئة.. الجمهور يهاجم أسماء جلال وياسمين صبري وبسمة بوسيل

تعرضت عدد من النجمات خلال الفترة الماضية لهجوم الجمهور، الذي انتقدهن بسبب ملابسهن الجريئة، ومن بينهن: الفنانة ياسمين صبري، الفنانة بسمة بوسيل، والفنانة أسماء جلال.

فستان جريء وظهر مكشوف.. هيفاء وهبي تكشف بوسترات ألبومها الجديد

كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن بوسترات ألبومها الجديد "ميجا هيفا".

ونشرت هيفاء، البوسترات التي ظهرت فيها بفستان جريء وظهر مكشوف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجزء الأول من ألبوم (ميجا هيفا)"

كشفت الفنانة منى هلا عن تعرضها لتجربة صعبة العام الماضي، إذ قام أحد الأشخاص بالتحرش بها، ووقتها شعرت بصدمة ولم تستطع ضربه، ولكنها قررت تحرير محضر ضده، وقامت بإبلاغ أسرته.

نرمين الفقي تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها (صور)

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خلينا نعيش".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر وعسل وسكر، ما شاء الله، جميلة، عسل، القمر كله، السكر"

بـ"فستان ريش".. 12 صورة لـ رحمة محسن بأحدث ظهور والجمهور يعلق

شاركت مطربة المهرجانات الشعبية رحمة محسن، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت رحمة، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان ريش، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.