حاتم صلاح: "محظوظ بالشغل مع أحمد فهمي في ابن النادي".. والفنان يرد

أعرب الفنان حاتم صلاح عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "ابن النادي"، والذي تعرض آخر حلقاته مساء اليوم الأربعاء، على منصة شاهد.

وكتب حاتم صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أي ممثل محظوظ إنه يشتغل مع فهمي ومتهيالي كل ممثلين ابن النادي مع نهاية عرض المسلسل حاسين بكدة".

وأضاف: "النهاردة بليل آخر حلقتين من المسلسل وبجد هيوحشنا وهيوحشنا كلامكو الحلو عننا وعن المسلسل .. الحمد لله وما توفيقنا إلا بالله".

من جانبه رد أحمد فهمي، وكتب: "والله أنت اللى مفيش زيك يا تومي، ممثل كبير وتقيل وتنجح اى مكان انت فيه وأنا اللى اتشرفت انى اشتغل معاك يا صاحبى وشكرا على كل حاجة بجد وعلى قلبك اللى مفيش زيه .. بحبك يا صاحبي".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث نادي رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

يشارك في مسلسل ابن النادي أحمد فهمي، وجلا هشام، وأحمد عبدالحميد، وحاتم صلاح، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

