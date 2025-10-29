أحمد موسى يكشف عن تقديم شريهان حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف الإعلامي أحمد موسى عن النجمة التي ستقدم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل.

وكتب أحمد موسى، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس"، "الفنانة الكبيرة شريهان فى ليلة بين الماضى والتاريخ والحضارة والمستقبل .مصر بتفرح مع حضور تاريخى لملوك ورؤساء وزعماء وكبريات المؤسسات العالمية، احنا التاريخ، المتحف المصري الكبير".

كانت الإعلامية لميس الحديدي كشفت في برنامجها "الصورة"، عن مشاركة فنانة كانت غائبة عن الساحة الفنية الفترة المقبلة، في تقديم حفل المتحف المصري الكبير.

