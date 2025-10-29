إعلان

أحمد موسى يكشف عن تقديم شريهان حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : معتز عباس

08:06 م 29/10/2025

الفنانة الكبيرة شريهان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد موسى عن النجمة التي ستقدم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل.

وكتب أحمد موسى، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس"، "الفنانة الكبيرة شريهان فى ليلة بين الماضى والتاريخ والحضارة والمستقبل .مصر بتفرح مع حضور تاريخى لملوك ورؤساء وزعماء وكبريات المؤسسات العالمية، احنا التاريخ، المتحف المصري الكبير".

كانت الإعلامية لميس الحديدي كشفت في برنامجها "الصورة"، عن مشاركة فنانة كانت غائبة عن الساحة الفنية الفترة المقبلة، في تقديم حفل المتحف المصري الكبير.

احمد موسى على اكس

اقرأ أيضا..

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 معلومات عن رحمة محسن

جلسة تصوير جريئة لـ كارولين عزمي تخطف بها الأنظار على "انستجرام"

الإعلامي أحمد موسى تقديم شريهان حفل افتتاح المتحف الكبير الفنانة الكبيرة شريهان شريهان تقدم حفل افتتاح المتحف الكبير المتحف المصري الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس