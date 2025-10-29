إعلان

جلسة تصوير جريئة لـ كارولين عزمي تخطف بها الأنظار على "انستجرام"

كتب : معتز عباس

07:22 م 29/10/2025
خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كارولين صورًا لها أثناء جولتها السياحية في أحد المدن الأوروربية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة وجذابة.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، على السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "مفيش في حلاوتك"، "روعة أوي"، "أحلى واحدة في الكوكب".

جدير بالذكر أن، كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

الفنانة كارولين عزمي كارولين عزمي أثناء جولتها السياحية إطلالة كارولين عزمي كارولين عزمي على إنستجرام

