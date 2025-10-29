جلسة تصوير جريئة لـ كارولين عزمي تخطف بها الأنظار على "انستجرام"

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 معلومات عن رحمة محسن

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كارولين صورًا لها أثناء جولتها السياحية في أحد المدن الأوروربية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة وجذابة.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، على السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "مفيش في حلاوتك"، "روعة أوي"، "أحلى واحدة في الكوكب".

جدير بالذكر أن، كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

