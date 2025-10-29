تحدث النجم إياد نصار عن بداياته الفنية وانتقاله من الأردن إلى مصر، مؤكدًا أن قراره كان مغامرة كبيرة في مشواره الفني.

وقال نصار، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، ردًا على سؤال حول انتقاله من الأردن إلى مصر: "كانت مغامرة كبيرة، لأني في الأردن كنت حققت نفسي بشكل معين داخل الصناعة الدرامية، لكنها مازالت مش واخدة مكانها، ودي حقيقة مش إساءة، طمع الممثل طبيعي، كان عندي لسه أكتر وممكن أكون في مكان أحسن".

وأضاف: "كل ممثل في الوطن العربي بيعتبر مصر هي التارجت، لأن النجاح فيها مختلف، الأجيال اللي قبلنا في الأردن كلها اتعملت في مصر، وأنا كنت عايز أطور نفسي واكتشف مناطق جديدة في التمثيل، لأن نوعية الأعمال هناك كانت محدودة بين البدوي أو التاريخي".

واختتم حديثه قائلًا: "لما جيت مصر حسّيت إني نقلت من دوري الناشئين للدوري المحترفين".

