إعلان

إياد نصار : "لما جيت مصر حسّيت إني نقلت من دوري الناشئين للدوري المحترفين"

كتب : سهيلة أسامة

06:59 م 29/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إياد نصار في العرض الخاص لفيلم المشروع x (2)
  • عرض 12 صورة
    إياد نصار في العرض الخاص لفيلم المشروع x
  • عرض 12 صورة
    إياد نصار (1)
  • عرض 12 صورة
    النجم إياد نصار
  • عرض 12 صورة
    الصحفي مجدي الجلاد والفنان إياد نصار
  • عرض 12 صورة
    إياد نصار (3)
  • عرض 12 صورة
    إياد نصار (2)
  • عرض 12 صورة
    إياد نصار (6)
  • عرض 12 صورة
    إياد نصار
  • عرض 12 صورة
    إياد نصار ومسلسل ظلم المصطبة
  • عرض 12 صورة
    إياد نصار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث النجم إياد نصار عن بداياته الفنية وانتقاله من الأردن إلى مصر، مؤكدًا أن قراره كان مغامرة كبيرة في مشواره الفني.

وقال نصار، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، ردًا على سؤال حول انتقاله من الأردن إلى مصر: "كانت مغامرة كبيرة، لأني في الأردن كنت حققت نفسي بشكل معين داخل الصناعة الدرامية، لكنها مازالت مش واخدة مكانها، ودي حقيقة مش إساءة، طمع الممثل طبيعي، كان عندي لسه أكتر وممكن أكون في مكان أحسن".

وأضاف: "كل ممثل في الوطن العربي بيعتبر مصر هي التارجت، لأن النجاح فيها مختلف، الأجيال اللي قبلنا في الأردن كلها اتعملت في مصر، وأنا كنت عايز أطور نفسي واكتشف مناطق جديدة في التمثيل، لأن نوعية الأعمال هناك كانت محدودة بين البدوي أو التاريخي".

واختتم حديثه قائلًا: "لما جيت مصر حسّيت إني نقلت من دوري الناشئين للدوري المحترفين".

اقرأ أيضًا:

محمد سامي يكشف تفاصيل تجربته الجديدة كبطل مسلسل في رمضان 2026

"أنا آسفة لأبو ولادي".. زوجة إسماعيل الليثي تعتذر وتوجه له رسالة (فيديو)

إياد نصار الأردن مصر مجدي الجلاد أسئلة حرجة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس