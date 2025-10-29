إعلان

"كنت بفتش عربيتي".. إياد نصار يكشف لمجدي الجلاد كواليس تهديده أثناء تصوير مسلسل "الجماعة"

كتب : سهيلة أسامة

05:18 م 29/10/2025

الصحفي مجدي الجلاد والفنان إياد نصار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان إياد نصار عن تعرضه لمضايقات وتهديدات أثناء فترة تصويره لمسلسل "الجماعة"، وذلك خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة".

وقال إياد نصار ردًا على سؤال إذا كان تعرض للتهديد خلال تلك الفترة: "للأسف الهجوم الأكبر كان على الأستاذ وحيد حامد والمخرج محمد ياسين، أنا اتعرضت لمضايقات ورسائل، لكن تهديد مباشر لا، كنت حريص جدًا وحذر، كنا بنصور في منطقة بعيدة في أكتوبر، ووقتها كنت ساكن في مساكن شيراتون، فكنت مقيم في أوتيل أثناء التصوير".

وأضاف: "كنت كل مابركب عربيتي أفتشها، بخاف حد يكون سايب فيها حاجة، كنت حريص جدًا، لأن ده سلوك وارد عندهم، إنهم يضربوا أي شخص يختلف معاهم فكريًا".

اقرأ أيضًا:

محمد سامي يكشف تفاصيل تجربته الجديدة كبطل مسلسل في رمضان 2026

"أنا آسفة لأبو ولادي".. زوجة إسماعيل الليثي تعتذر وتوجه له رسالة (فيديو)

الفنان إياد نصار الصحفي مجدي الجلاد بودكاست أسئلة حرجة إياد نصار ببودكاست أسئلة حرجة مسلسل الجماعة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس