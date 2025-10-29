كشف النجم إياد نصار عن تعرضه لمضايقات وتهديدات أثناء فترة تصويره لمسلسل "الجماعة"، وذلك خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة".

وقال إياد نصار ردًا على سؤال إذا كان تعرض للتهديد خلال تلك الفترة: "للأسف الهجوم الأكبر كان على الأستاذ وحيد حامد والمخرج محمد ياسين، أنا اتعرضت لمضايقات ورسائل، لكن تهديد مباشر لا، كنت حريص جدًا وحذر، كنا بنصور في منطقة بعيدة في أكتوبر، ووقتها كنت ساكن في مساكن شيراتون، فكنت مقيم في أوتيل أثناء التصوير".

وأضاف: "كنت كل مابركب عربيتي أفتشها، بخاف حد يكون سايب فيها حاجة، كنت حريص جدًا، لأن ده سلوك وارد عندهم، إنهم يضربوا أي شخص يختلف معاهم فكريًا".

