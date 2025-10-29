مازح مطرب المهرجانات حمو بيكا جمهوره، ونشر صورة له مُصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: "الفرعون المصري جاهز للاحتفال".

وظهر بيكا في الصورة مرتديًا الزي الفرعوني التقليدي، المكون من تاج ملكي ذهبي مزين، وصدرية مرصعة بالزخارف الذهبية، وخلفه جدران تحمل نقوشًا ورسومات فرعونية أصيلة.

يُذكر أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيُقام يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن تُفتح أبوابه للجمهور ابتداءً من 4 نوفمبر 2025.



اقرأ أيضًا:

في الذكرى الأولى لرحيله.. شمس البارودي توجه رسالة مؤثرة لزوجها





فيديو وصور.. ليلى علوي تحتفل بتخرج نجلها: "يا أغلى من نور عيني"





نيقولا معوض ينشر صور من عيد ميلاد إليسا في بيروت





بعد شائعة ارتباطه بالمطربة اللبنانية شيراز.. أول ظهور لـ حسام حبيب





بالصور- رنا رئيس تستعيد ذكرياتها في مهرجان الجونة وسط نجوم الفن









