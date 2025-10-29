إعلان

قبل افتتاح المتحف الكبير.. حمو بيكا بالزي الفرعوني: "الفرعون المصري جاهز للاحتفال"

كتب : سهيلة أسامة

03:42 م 29/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا
  • عرض 15 صورة
    مطرب المهرجانات حمو بيكا
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا مع والدته
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا وزوجته
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا من فيل عصابة الماكس
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا وكزبرة
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا يحتفل بعيد الحب مع زوجته
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا مع زوجته
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا والسيارة محل الواقعة
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا والمطرب المعتزل علي قدورة
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا في أحدث جلسة تصوير مع زوجته

مازح مطرب المهرجانات حمو بيكا جمهوره، ونشر صورة له مُصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: "الفرعون المصري جاهز للاحتفال".

وظهر بيكا في الصورة مرتديًا الزي الفرعوني التقليدي، المكون من تاج ملكي ذهبي مزين، وصدرية مرصعة بالزخارف الذهبية، وخلفه جدران تحمل نقوشًا ورسومات فرعونية أصيلة.

يُذكر أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيُقام يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن تُفتح أبوابه للجمهور ابتداءً من 4 نوفمبر 2025.


مطرب المهرجانات حمو بيكا الزي الفرعوني

