وجهت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة المطرب إسماعيل الليثي، رسالة اعتذار له بعد ظهورها في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، تحدثت خلاله عن معاناتها من سوء معاملة زوجها وأهله لها.

ونشرت شيماء مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، قالت خلاله: "زي ما أنتوا عارفين عيد ميلادي في 11، وبقالي 3 سنين مبعملهوش عشان وفاة ضاضا والمشاكل، وأعصابي بايظة ونفسيتي مش أحسن حاجة، واللي كان بيعملي عيد ميلادي كان أبو الولاد، يمكن السنة دي زعلانين مني، فعايزة أقولكم إن الناس دخلت في الشر، واللي عنده كلمة وحشة كان بيقولها، والأعصاب كانت مشدودة من عنده ومن عندي".

وتابعت: "وأنا مكنتش حابة كل ده يحصل، ومفيش حد بيحب يفضح نفسه، وأنا كنت طالعة في أسوأ حالاتي، وأسفة جدًا لأبو ولادي، لأنه على طول السند والضهر لي، وكنا بنتخانق كتير جدًا، بس عمري ما قسيت عليه كده، بس المرة دي هو كان قاسي عليا شوية، وده مش بمزاجه، وأنا عارفة إن إسماعيل مش كده خالص".

واختتمت حديثها قائلة: "وأنا بوجهلك رسالة، دي أول مرة أعمل عيد ميلاد من غيرك، وحقك عليا، متزعلش مني، ولو أهلك زعلوا مني على حاجات قولتها، أنا آسفة، أنا مبعرفش أزعل حد مني، وأي حد أنا زعلته أنا بعتذرله، مش عايزة السنة دي تيجي وأنا مزعلة حد مني".

يُذكر أن شيماء سعيد هي والدة الطفل رضا إسماعيل الليثي، الذي توفي بشكل مأساوي بعد سقوطه من شرفة المنزل في الطابق العاشر.

وكانت شيماء قد شاركت مؤخرًا في فيديو كليب أغنية "إنتي الغزالة"، التي طرحها المطرب إسماعيل الليثي في شهر أبريل الماضي.

