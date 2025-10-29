باقة ورد وفستان قصير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور

فلسطين حاضرة في الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي مع "سيدة الأرض"

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها.

وظهرت نسرين بإطلالة جريئة وأنيقة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الوردي، ونسّقته مع باقة من الورود التي حملتها بين يديها.

وعلقت نسرين على الصور قائلة: "أجمل باقة رأيتها في حياتي، يمرّ الوقت سريعًا، لا أصدق أن عامًا قد مرّ تقريبًا معًا".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين الذين أشادوا بإعجابهم بإطلالتها، وجاء من أبرزها: "منوّرة الدنيا كلها"، "فجر العرب"، "صباح الفل يا قمر"، "عسلاية"، "ما شاء الله"، "مسكّرة".

يُذكر أن آخر أعمال نسرين طافش الدرامية كان مسلسل "أسود باهت" بطولة سهر الصايغ، ضياء عبد الخالق، محمد غنيم، تأليف أحمد صبحي وآخرين، وإخراج ممدوح زكي.

كما شاركت مؤخرًا في فيلم "الدشاش" إلى جانب الفنان محمد سعد، والذي عُرض مؤخرًا بدور العرض السينمائية.

