مي عمر بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مي بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت توب صيفي باللونين الأبيض والرمادي، نسقته مع بنطال جينز فاتح، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية.

وفي سياق آخر، أعلنت مي عمر عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن استعدادها للمشاركة في مسلسلها الجديد "الست موناليزا"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل الست موناليزا رمضان 2026 إن شاء الله، يعرض على بيتي وشركاء نجاحي شاشة MBC مصر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر كان مسلسل "إش إش"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وشارك في بطولته ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، وإيهاب فهمي.

