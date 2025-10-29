"انهرت على الأرض وفضلت أعيط".. محمد سامي يكشف أسوأ موقف في حياته

كتب - معتز عباس:

كشف المخرج محمد سامي عن واحدة من أكثر اللحظات مأساوية ومعاناة في حياته، وهي فقدان شقيقته، وعندما تعرضت ابنته تايا لأزمة صحية مفاجئة.



وقال سامي خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، إن ما حدث جعله يعيد التفكير في معنى السعادة وقيمة المال، مشيرًا إلى أنه أدرك أن العائلة والصحة هما أثمن ما يملكه الإنسان

وأضاف: "السعادة بالنسبة لي إن عيلتي تبقى بخير، أنا بخاف جدًا من الفقد، في وقت من الأوقات مرة واحدة فقط في موقف واحد حسّيت إن الفلوس عظيمة، بس لما تايا بنتي كان عندها 3 أو 4 سنين فهمت إن مفيش حاجة أغلى من صحتها".

وأضاف:"مرة مي كلمتني وأنا كنت قاعد بعمل مونتاج وكنت ساكن في الزمالك والمونتاج بيتعمل في المهندسين، وأنا عندي قلق دائم من السرطان بعد رحيل أختي، مي فجأة كلمتني وقالتلي إلحقني تايا بترجع دم، جريت على البيت بالعربية وده أسوأ موقف حصلي في عمري، ولقيتها ماسكة المناديل كلها دم، كانت أوحش لحظة في حياتي".

وتابع: "بدأت أعمل تليفونات وقلت هنسافر فرنسا، وحد يكلّمني حد في أمريكا، وكنت عايز أطلع بطيارة خاصة، ولما وصلنا المستشفى الدكتور قال إنها صغيرة وعندها كحة بس، بعد اللي حصل والاطمئنان عليها في أحد طرقات المستشفى انهرت على الأرض فضلت أعيط وقلت ساعتها فهمت إن الراجل البسيط هو اللي عايش في راحة، ومن وقتها قررت أخلّي جزء كبير من فلوسي للصدقات ومساعدة المرضى، لأن ربنا هو اللي بيدي وبيشيل".

وأكمل: "شقيقتي الكبيرة توفيت عام 2005 وهي أكبر مني بـ 3 سنوات كان عندها سرطان وبعد ما خفت منه مرضت تاني وماتت يوم تخرجها".

يذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، نداموسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منةفضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

