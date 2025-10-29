نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ محمد سامي يكشف سبب عودته في قرار الاعتزال، علي رؤوف يوضح حالته الصحية بعد الحادث، سالي عبدالسلام تروي ما حدث داخل منزلها بعد تعرضها لصعق كهربائي، ماذا قالت بشرى عن إمكانية ارتباطها للمرة الرابعة؟، إيمي سالم اتهمتهم بالسرقة وعصام كاريكا يوضح هل لجأ للقانون ضد الليثي وطارق الشيخ؟، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: