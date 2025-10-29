إعلان

حدث بالفن | تعرض فنانة لصعق كهربائي وأسباب عودة محمد سامي في قرار الاعتزال

كتب : مصراوي

12:01 ص 29/10/2025
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ محمد سامي يكشف سبب عودته في قرار الاعتزال، علي رؤوف يوضح حالته الصحية بعد الحادث، سالي عبدالسلام تروي ما حدث داخل منزلها بعد تعرضها لصعق كهربائي، ماذا قالت بشرى عن إمكانية ارتباطها للمرة الرابعة؟، إيمي سالم اتهمتهم بالسرقة وعصام كاريكا يوضح هل لجأ للقانون ضد الليثي وطارق الشيخ؟، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

حدث بالفن المخرج محمد سامي الفنان علي رؤوف سالي عبدالسلام عمرو أديب يحقق أمنية الحاجة نبيلة منى زكي وابنتها لي لي لفنانة إيمي سالم الفنانة بشرى ياسمين صبري أثناء ممارسة اليوجا إلهام شاهين بعد أزمة تطاير فستانها افتتاح ملتقى الأفلام الوثائقية

