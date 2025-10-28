منة فضالي في الجيم والجمهور يعلق: "عاش يا كابتن"

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ظهرت منة في الجيم وهي تؤدي عدد من التمارين الرياضية وكتبت: "العودة".

وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها وكتبوا: "ايه العظمة دي يا كابتن، خدي قلبي يا منوشة، شطورة،عاش ياكابتن، قمر، عاش يا فنانة.

وكانت آخر مشاركات منة فضالي الفنية بمسلسل "أزمة ثقة" بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم نجلاء بدر، هاني عادل، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تأليف أحمد صبحي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

