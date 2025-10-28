إعلان

رمضان 2026.. عبير صبري تكشف كواليس مسلسل "البخت" مع أحمد عبدالعزيز

كتب : سهيلة أسامة

04:54 م 28/10/2025
    مسلسل البخت
    عبير صبري من كواليس مسلسل البخت

كشفت الفنانة عبير صبري عن كواليس تصوير مسلسلها الجديد "البخت"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، والذي يجمعها بالفنان أحمد عبد العزيز.

ونشرت عبير مجموعة من الصور من كواليس العمل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مسلسل البخت.. رمضان بإذن الله على قناة أبوظبي، إخراج معتز حسام، مدير تصوير تامر جوزيف، إنتاج MGR، وتأليف حسام موسى".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب عبير صبري وأحمد عبد العزيز، كل من الفنان حسين فهمي وأحمد وفيق، وعدد من نجوم الدراما المصرية.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري كان مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

رمضان 2026 عبير صبري كواليس مسلسل البخت أحمد عبدالعزيز

