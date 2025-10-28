وجه الشاعر فوزي إبراهيم "أمين عام جمعية المؤلفين و الملحنين"، رسالة غاضبة إلى الإعلامي عمرو أديب، ردا على موقفه خلال الحلقة التي ظهرت بها الحاجة نبيلة الشهيرة ب "بلبل الشرقية".

ونشر فوزي إبراهيم، رسالته عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "على قد مافرحت بلقاء عمرو أديب مع الحاجة نبيلة الشرقاوية بلدياتي، اللي أصبحت تريند بسبب (الفكيرة) الرائعة اللي عملها الملحن محمد يحيى والشاعرة منة القيعي، دايما بيزعلني إن عمرو أديب مابيجيبش سيرة المؤلف والملحن ولا بيسأل عن أساميهم، وعملها قبل كدا مع أحمد شيبة ومع غيره من المطربين اللي كتير منهم بينسوا هما كمان يقولوا أسامي صناع الأغنية اللي عملت شهرتهم وخلت البرامج تستضيفهم".

وتابع: "وأنا بدعو معدي برنامج الحكاية وعلى رأسهم صديقي طارق يونس (لو مش عندهم معلومات الأغاني اللي هيغنيها الضيف ومؤلفينها وملحنيها) يتصلوا بجمعية المؤلفين والملحنين قبل استضافة أي مطرب وإحنا نديهم كل المعلومات اللي عايزينها عشان عيب، المؤلفين والملحنين شاربين المر من كل ناحية" .

وعبر الملحن محمد بحيى، من جانبه في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن غضبه، من تجاهل الإعلامي عمرو أديب ذكر اسمه، خلال حواره مع الحاجة نبيلة، في برنامج "الحكاية".

وقال عمرو أديب، خلال الحوار: "أنا شوفتك وإنتي بتغني، وشوفتك وهو بيحفظك".

وعلّق محمد يحيى على جملة "هو بيحفظك"، وقال: "أنا مش فاهم يعني إيه هو بيحفظك؟! هو الإعداد مش عارف يقول إن اللي عمل اللحن والفكرة أصلًا هو محمد يحيى الملحن؟ المفروض يقولوا الاسم، لكن لما يقول هو اللي بيحفظك، هو مين يعني؟ مش فاهم".

وتابع: "هنفضل لحد إمتى نتجاهل الناس اللي وراء الكواليس الحقيقيين اللي بيقدموا الفن بجد وبيصنعوا النجاح؟ أنا راجل بشتغل من 25 سنة، ناجح وشغلي معروف، ومش فارق معايا الإعلام، بس مش معقول يتقال عني هو بيحفظها!".

وأضاف محمد يحيى: "حضرتك تدخل تشوف، والإعداد بتاعك يقولك إن ده الملحن الكبير محمد يحيى، وتطلع تقول اسمي، مش تقول هو، وأنا بصراحة مستاء جدًا من اللي حصل".

يذكر أن الحاجة نبيلة، قدمت أغنية "هات إيديك يا ولا"، لمقدمة مسلسل "ولد بنت شايب" ، الذي عرض عبر منصة "watch it"، والأغنية من كلمات الشاعرة منه عدلي القيعي، وألحان الملحن محمد يحيى، وتوزيع الموزع نور أسود

