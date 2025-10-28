فريدة سيف النصر توجه الشكر لكل من واساها في وفاة شقيقها

وجهت الفنانة فريدة سيف النصر الشكر لكل من قدم لها واجب العزاء في وفاة شقيقها بدر الدين سيف النصر، الذي رحل عن عالمنا أول أمس الأحد، بعد معاناة مع المرض.

وكتبت فريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "أخي وروحي... غابت الصورة ولكن الذكرى في القلوب محفورة، شكرًا لكل من واسانا وعزانا في الغالي، عشرة عمري ابن أمي وأبويا بدرالدين جلال سيف النصر".

وتابعت: "شكرًا للمقرّبين مني ومن قلبي، أصدقاء أفتخر بهم عشرة عمر، ومثلنا من كل الجوانب والمبادئ، شكرًا دكتور أشرف زكي، د. يحيى الفخراني، إيهاب فهمي، سهير جودة، روجينا، مي كساب، أحمد مرتضى منصور، مدحت تيخا، حسين المنباوي، وكل الصحفيين والأصدقاء والأهل وأهل العجوزة الكرام".

وكانت نقابة المهن التمثيلية نعت شقيق الفنانة فريدة سيف النصر في بيان رسمي، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية شقيق الفنانة فريدة سيف النصر، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة للفنانة فريدة سيف النصر ولأسرتها الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن البلوجر زيزي سيف النصر، ابنة شقيق الفنانة، كشفت قبل يومين عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، مؤكدة أنه يعاني من فشل في القلب والرئتين والكبد والكلى، وطلبت من متابعيها الدعاء له بالشفاء.

