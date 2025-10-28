"اصحو بدري".. المؤلف أحمد عاطف يكشف موعد عرض أولى حلقات "كارثة طبيعية"

كتب - معتز عباس:

كشف أحمد عاطف فايد مؤلف مسلسل كارثة طبيعية عن تفاصيل جديدة حول العمل الدرامي، من حيث عدد الحلقات وموعد اول حلقة، وعلى ماذا تدور أحداث المسلسل، وغيرها من الأسئلة التي تشغل بال المتابعين.

ونشر أحمد عاطف تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "إجابات سريعة على أسئلة بتتسألى كتير منذ نزول برومو كارثة طبيعية".

وأجاب أحمد عاطف على أسئلة المتابعين، وجاءت كالتالي: "المسلسل 10 حلقات، هينزل حلقتين كل يوم أربع بداية من الاربعاء الجاى بإذن الله على WATCH IT".

وعن أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"، أوضح أن الأحداث ليست خيالًا علميًا أو كارثة ولكن هي عبارة قصة واقعية لزوج وزوجة مصريين مروا بحدث كبير غير حياتهم تمامًا وهو أن الزوجة تضع 5 أطفال مرة واحدة كحالة توائم متعددة، مضيفا: "دى حالة حصلت كتير بالمناسبة في مصر والعالم كله.. والرقم القياسي المسجل في مصر لحالات التوائم المتعددة.. هي ست جابت 9 أطفال في بطن واحدة.. واستضافها عمرو الليثي واللقاء موجود على اليوتيوب".

وأضاف: "أيوة اللى شوفتوه ف البرومو صح، الأستاذ كمال أبو رية معانا في المسلسل وبقينا أصدقاء جداً (اعترفتله فى أواخر تصوير المسلسل على حوار إن أنا اللى اكتشفت مسلسل عزمى وأشجان بتاعه هو وفيفى عبده وفضحته، بس ده محتاجله بوست منفصل هبقى أحكيلكو قالى ايه خلونا في كارثة طبيعية دلوقتى".

وأتم: "أول حلقتين بعد بكرة 10 صباحا، يعنى تصحوا بدرى متكدرين تفطروا تلاقوا الحلقات موجودة أظن مفيش دلع أسوأ من كده، وفى النهاية أتمنى المسلسل يعجبكو إن شاء الله ومستني بجد الفيدباك بتاعكو على الوحش قبل الحلو فى المسلسل".

مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام، حمزة العيلي، كمال أبو رية، ساندي مراد، جهاد حسام الدين، أحمد يونس، تأليف أحمد عاطف فياض، اخراج حسام حامد.

