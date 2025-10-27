بعد عقد القران.. هايدي موسى تكشف عن موعد حفل الزفاف

كشفت الفنانة هايدي موسى عن موعد حفل زفافها، وذلك بعد أيام من احتفالها بعقد قرانها على الإعلامي الرياضي محمد غانم.

حلت هايدي ضيفة على برنامج" عرب وود" وعن كواليس حفل زفافها المرتقب، قالت: "كانت مفاجأة قديمة، وقررنا نعلن لما كتبنا الكتاب، محمد هو أطيب واحد ممكن تقابله في حياتكم، الفرح في شهر نوفمبر في القلعة".

احتفلت الفنانة هايدي موسى بعقد قرانها من الإعلامي الرياضي محمد غانم الجمعة الماضية، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وظهر العروسان وهما يلتقطان صورا رومانسية أمام الأهرامات.

ونشرت هايدي موسى مقطع فيديو من كواليس عقد القران عبر حسابها على موقع إنستجرام وسط أجواء احتفالية.

