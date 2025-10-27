"بقوام رشيق".. نسرين طافش تؤدي تمارين شاقة داخل الجيم (صور)

جلسة تصوير جديدة لـ نجلاء بدر تخطف بها الأنظار على السوشيال ميديا

كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، أثناء تواجدها داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ظهرت نسرين بقوام رياضي وتمارس بعض الألعاب الرياضية داخل الجيم، ونشرت صورًا وفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "وين بتفضلو تعملو الرياضة .. بالجيم أو بالبيت؟".

تفاعل المتابعين مع صور نسرين طافش، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""القمر كله عندنا"، "عاش يا وحش"، "دايما جميلة وحلوة"، "الجمال والأناقة"، "عسل وخطيرة"

وكانت آخر مشاركات نسرين طافش بالدراما التلفزيونية بمسلسل "أسود باهت" بطولة سهر الصايغ، ضياء عبد الخالق، محمد غنيم، تأليف أحمد صبحي واخرون، إخراج ممدوح زكي.

يذكر أن آخر مشاركات نسرين طافش على شاشة السينما بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد.

