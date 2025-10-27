إعلان

"بقوام رشيق".. نسرين طافش تؤدي تمارين شاقة داخل الجيم (صور)

كتب : معتز عباس

10:18 م 27/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش في الجيم (1)
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش في الجيم (4)
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش في الجيم (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، أثناء تواجدها داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ظهرت نسرين بقوام رياضي وتمارس بعض الألعاب الرياضية داخل الجيم، ونشرت صورًا وفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "وين بتفضلو تعملو الرياضة .. بالجيم أو بالبيت؟".

تفاعل المتابعين مع صور نسرين طافش، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""القمر كله عندنا"، "عاش يا وحش"، "دايما جميلة وحلوة"، "الجمال والأناقة"، "عسل وخطيرة"

وكانت آخر مشاركات نسرين طافش بالدراما التلفزيونية بمسلسل "أسود باهت" بطولة سهر الصايغ، ضياء عبد الخالق، محمد غنيم، تأليف أحمد صبحي واخرون، إخراج ممدوح زكي.

يذكر أن آخر مشاركات نسرين طافش على شاشة السينما بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد.

اقرأ أيضا..

تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "البيت المسكون" في موسم الرياض

بحضور أشرف زكي ووفاء مكي.. توافد الفنانين على عزاء شقيق فريدة سيف النصر

نسرين طافش انستجرام تمارين شاقة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

آثار الحكيم توجه رسالة مؤثرة إلى محمد سلام والرئيس السيسي عبر "مصراوي" بعد احتفالية "وطن السلام"
هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة