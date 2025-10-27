نادين الراسي تخطف الأنظار بالأسود في أحدث جلسة تصوير

"مش قادرة تمشي".. زينة تنشر صورًا لها بالجبيرة بعد إصابتها أثناء التصوير

خضعت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نادين في الجلسة بإطلالة بسيطة أنيقة من اللون الأسود، خطفت بها الأنظار وكتبت على الصور: "اللي بيخاف من الموت بيموت بالعار".

وحازت الصور على إعجاب متابعيها وعلقوا: "حبيبتي انت، عمري انت، يل بيخاف من الموت بيموت من الخوف، الجمال اللبناني".

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، بمشاركة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.

