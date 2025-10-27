إعلان

نادين الراسي تخطف الأنظار بالأسود في أحدث جلسة تصوير

كتب : مروان الطيب

07:56 م 27/10/2025
    نادين الراسي من أحدث جلسة تصوير (2)
    نادين الراسي من أحدث جلسة تصوير (5)
    نادين الراسي من أحدث جلسة تصوير (3)
    نادين الراسي من أحدث جلسة تصوير (4)

خضعت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نادين في الجلسة بإطلالة بسيطة أنيقة من اللون الأسود، خطفت بها الأنظار وكتبت على الصور: "اللي بيخاف من الموت بيموت بالعار".

وحازت الصور على إعجاب متابعيها وعلقوا: "حبيبتي انت، عمري انت، يل بيخاف من الموت بيموت من الخوف، الجمال اللبناني".

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، بمشاركة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.

نادين الراسي جلسة تصوير إطلالة نادين الراسي

