ندا موسى تستعرض إطلالتها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

استعرضت الفنانة ندا موسى إطلالتها من حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم مساء الجمعة 24 أكتوبر الجاري.

خضعت ندا موسى لجلسة تصوير على هامش الحفل، نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وكتبت: "على السجادة الحمراء، شهدتُ ليلةً آسرةً من الجمال والسينما في مهرجان الجونة السينمائي 2025، يتطلب الأمر تضافر جهود الجميع لتحقيق هذا السحر".

وتابعت: "شكرًا جزيلًا لفريق تنظيم مهرجان الجونة السينمائي على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي. والأهم من ذلك، تحيةٌ كبيرةٌ لجميع العاملين الرائعين في جميع الأقسام الذين يحافظون على سير العمل بسلاسة في موقع الجونة بأكمله. جهودكم الجماعية، واحترافيتكم، وكرم ضيافتكم هي ما يرتقي بهذا المهرجان. ممتنٌ جدًا لجهودكم الدؤوبة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ندا موسى كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

