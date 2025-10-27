إعلان

هند صبري تخطف الأنظار بأكثر من إطلالة في أحدث ظهور لها

كتب : معتز عباس

06:27 م 27/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هند صبري بأكثر من إطلالة (4)
  • عرض 4 صورة
    هند صبري بأكثر من إطلالة (3)
  • عرض 4 صورة
    هند صبري بأكثر من إطلالة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هند صورًا لها بأكثر من إطلالة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة رضوى الشربيني، وياسمين العبد.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "زهرة عباد الشمس الخاصة بي"، "فنانة عظيمة"، "امرأة جميلة"، "قمر وحشتينا".

جدير بالذكر أن هند صبري عُرض لها مؤخرًا الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، وشاركها البطولة الفنان ظافر العابدين، إخراج هادي الباجوري.

اقرأ أيضا..

تعرف على أبرز النجوم خلف كواليس احتفالية "مصر السلام"

بعد تعرضه لحادث سير.. تفاصيل الحالة الصحية لـ علي رؤوف

هند صبري انستجرام رضوى الشربيني ياسمين العبد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

4 عوامل.. خبراء الذهب يفسرون أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا
- أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة