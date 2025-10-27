هند صبري تخطف الأنظار بأكثر من إطلالة في أحدث ظهور لها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هند صورًا لها بأكثر من إطلالة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة رضوى الشربيني، وياسمين العبد.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "زهرة عباد الشمس الخاصة بي"، "فنانة عظيمة"، "امرأة جميلة"، "قمر وحشتينا".

جدير بالذكر أن هند صبري عُرض لها مؤخرًا الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، وشاركها البطولة الفنان ظافر العابدين، إخراج هادي الباجوري.

