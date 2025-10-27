تعرف على أبرز النجوم خلف كواليس احتفالية "مصر السلام"

إشادات كبيرة حققتها احتفالية «مصر السلام» التي شرفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحضور

وكان في مقدمة نجوم خلف كواليس الاحتفالية المنتج عمرو كمال، والذي كان مشرفا عاما وفنيا على الاحتفالية، والمهندس مصطفى عميرة، المسئول عن الإشراف التنظيمي والفني



فيما كتب السيناريوهات لكل الأفلام التي تم عرضها السيناريست والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وهي أفلام «حراس الرمال» والذي أخرجه هادي الباجوري، و«طريق العودة»، للمخرج محمد طاهر، برؤية إخراجية لكريم الشناوي، و«بصيرة قائد» من إخراج بيتر ميمي، و«اما الأغاني»، فرؤية فنية وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أسامة الهندي.

وصمم الاستعراضات هادي عواضة، وديكور محمود الفرماوي، ومدير التصوير وائل درويش، والاسكتشات للمخرج هاني الطمباري، والمنتج الفني أحمد أبو الفتوح

وكانت أول الأغاني التي تم تقديمها أغنية «وطن السلام» لحمزة نمرة، وآمال ماهر، من كلمات نصر الدين ناجي، و«فدا وطني»، لأصالة، وأحمد سعد، كلمات محمد شافعي، و«كمل يا فلسطيني» لمحمد منير، ومحمد حماقي، وكلمات محمد شافعي، وأوبريت «حراس الحياة»، كلمات صابر كمال، وغناء أحمد سعد، وأصالة، ومحمد منير، ومحمد حماقي، وحمزة نمرة، ومدحت صالح.

وكانت الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام" حملة رسائل للعالم عن دور مصر المحوري لتحقيق السلام، وجهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي شهد لها العالم في كل سبيل يحقق السلام في فلسطين وغيرها من دول العالم.