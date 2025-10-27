بتول الحداد تطلب الدعاء لوالدها: يخضع لجراحة بالقلب

بسبب سيدة مسنة.. عمرو دياب يتصدر التريند في حفل زفاف.. ماذا حدث؟



طالبت الفنانة بتول الحداد، بالدعاء لوالدها، إذ يخضع لعملية جراحية في القلب، صباح اليوم الإثنين.



وكشفت بتول الحداد، عبر خاصية القصص القصيرة في صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، عن حالة والدها



وكتبت: "صباح الخير أرجو الدعاء لوالدي العزيز دخل العمليات يعمل قلب مفتوح أرجوكم تدعوله ربنا يسهلها عليه زي ما بيسهلها على كل الناس، ويقومه لينا بالسلامة ويتم شفاه على خير".



وشاركت الفنانة بتول الحداد، مؤخرا في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.