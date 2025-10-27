إعلان

بتول الحداد تطلب الدعاء لوالدها: يخضع لجراحة بالقلب

كتب : مصطفى حمزة

12:26 م 27/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منشور بتول الحداد
  • عرض 4 صورة
    بتول الحداد الفنانة
  • عرض 4 صورة
    بتول الحداد في الجونة

طالبت الفنانة بتول الحداد، بالدعاء لوالدها، إذ يخضع لعملية جراحية في القلب، صباح اليوم الإثنين.


وكشفت بتول الحداد، عبر خاصية القصص القصيرة في صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، عن حالة والدها


وكتبت: "صباح الخير أرجو الدعاء لوالدي العزيز دخل العمليات يعمل قلب مفتوح أرجوكم تدعوله ربنا يسهلها عليه زي ما بيسهلها على كل الناس، ويقومه لينا بالسلامة ويتم شفاه على خير".


وشاركت الفنانة بتول الحداد، مؤخرا في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.

بتول الحداد جراحة بالقلب عملية جراحية

