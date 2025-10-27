ياسر فرج في أول ظهور يكشف تفاصيل غياب 5 سنوات عن الساحة الفنية

عاد الفنان ياسر فرج للظهور الإعلامي عبر برنامج «واحد من الناس» تقديم الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، بعد غيابٍ طويل عن الشاشة دام خمس سنوات، ليكشف للمرة الأولى تفاصيل السنوات الأصعب في حياته، حين ابتعد عن الفن تمامًا بسبب إصابة زوجته الراحلة بمرض السرطان، ثم وفاتها.

وقال ياسر فرج في بداية حديثه: «آخر أعمالي كانت مسلسل أفراح إبليس عام 2017، وبعدها اختفيت عن الساحة الفنية خمس سنوات كاملة، مش غياب فني بس، لكن غياب عن الدنيا كلها تقريبًا.. كنت عايش معاناة يومية بسبب مرض زوجتي».

وأضاف: «في الوقت ده كنت في الخارج، ولما عرفت إنها اتصابت بالسرطان، رجعت فورًا مصر، رغم إننا كنا منفصلين وقتها، لكن رجعنا لبعض بشكل طبيعي، لأنها أم أولادي وكان لازم أكون جنبها وأسندها».

وتابع: «كانت مصابة بسرطان في النخاع الشوكي، وعمرها وقتها 38 سنة بس.. بدأنا رحلة علاج طويلة جدًا، وكان المرض شديد ومناعتها ضعيفة، والأسوأ إن ده كله كان وقت الكورونا، يعني مكنش ينفع حد يقرب منها، لأن أي عدوى كانت ممكن تبقى خطر على حياتها».

وأكمل: «ربنا إداني قوة ما أعرفش جات منين، كنت بحاول أكون قوي قدامها وقدام أولادي، لأن لو كنت انهارت، كانوا هيضيعوا. كنت بعمل كل حاجة في البيت، وبقف جنبها لآخر لحظة، ورغم الألم، كنا دايمًا عندنا أمل إن ربنا هيشفيها».

لكن القدر كان له رأي آخر، إذ تدهورت حالتها فجأة، يقول ياسر فرج: «كانت في تحسن نسبي، لكن المرض رجع بشراسة.. دخلت العناية المركزة، وبدأنا علاج جديد قوي جدًا، لكنه كان صعب عليها.. جسمها انهار، وكل الوظائف الحيوية توقفت وحدة وحدة، في اللحظات الأخيرة، قالت لي جملة عمرها ما هتغيب عن بالي: قالتلي "انت حببتني في الكانسر".. الكلمة دي كسرتني، بس كانت شهادة منها إنها حست إني كنت معاها بجد».

ويضيف: «قالتلي قبل ما تمشي خلي بالك من الأولاد ومن أمي، وأنا مسامحاك.. وأنا كمان سامحتها، وكنت عايز أقولها حاجات كتير، لكن الوقت خلص، وكانت دي إرادة ربنا، مكنتش عايز أولادي يحسّوا إنهم فقدوا أمهم.. كنت بخاف إن الناس تبصلهم بشفقة، وده كان بيموتني، كنت بحاول أملأ الفراغ، نضحك ونفتكر صورها سوا، علشان يفضلوا فاكرينها بحب مش بحزن».

ورغم المحنة، لم يجد الفنان من الوسط الفني من يسانده، معقبًا: «للأسف، مفيش حد من زمايلي في الوسط الفني كلّمني أو سأل عليّ وقت الأزمة.. لا وقت مرضها ولا بعد وفاتها، ودي كانت صدمة كبيرة جدًا بالنسبالي، لأن في ناس كنت فاكرهم إخوات، واشتغلنا سوا سنين طويلة».

ويتابع : «اللي حصل خلاني أعيد حساباتي.. قررت أبعد عن الوسط تمامًا الفترة دي، كنت محتاج أعيش لأولادي، مش لنفسي، وفعلاً سبت التمثيل، رغم إني دارس ومبحبش أعمل حاجة غيره، لكن كنت لازم أكون جنبهم».

ويستعد الفنان ياسر فرج حاليًا للعودة إلى الشاشة بعد فترة الغياب الطويلة من خلال الجزء الثاني من مسلسل «وتر حساس»، حيث يجسد دور ضابط مباحث.