إعلان

"شبه الأميرات".. يارا تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

كتب : مصراوي

11:50 م 26/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احدث ظهور ليارا
  • عرض 7 صورة
    يارا انيقة في احدث ظهور لها (1)
  • عرض 7 صورة
    المطربة اللبنانية يارا
  • عرض 7 صورة
    يارا انيقة
  • عرض 7 صورة
    يارا
  • عرض 7 صورة
    يارا انيقة في احدث ظهور لها (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة- مصراوي

خضعت الفنانة اللبنانية يارا، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت يارا في الصور بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "شبه الأميرات"، "نجمة لبنان"، "أجمل يارا الله يحفظك"، "طالعة بتجنني"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن يارا طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "تغيير الفصول"، والذي يضم 12 أغنية، وتنوعت أغاني الألبوم بين اللهجة المصرية واللبنانية، وتعاونت من خلاله مع عدد من كبار الملحنين والشعراء

الفنانة اللبنانية يارا إطلالة الفنانة يارا الفنانة يارا على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران