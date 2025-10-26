"شبه الأميرات".. يارا تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

بالصور.. إشادات كبيرة بـ عمرو كمال المشرف العام على احتفالية "وطن السلام"

ياسر فرج في أول ظهور بعد 5 سنوات: "رجعت لمراتي وقت مرضها بالسرطان وقالتلي

عائشة بن أحمد بدون مكياج وسارة سلامة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال

القاهرة- مصراوي

خضعت الفنانة اللبنانية يارا، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت يارا في الصور بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "شبه الأميرات"، "نجمة لبنان"، "أجمل يارا الله يحفظك"، "طالعة بتجنني"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن يارا طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "تغيير الفصول"، والذي يضم 12 أغنية، وتنوعت أغاني الألبوم بين اللهجة المصرية واللبنانية، وتعاونت من خلاله مع عدد من كبار الملحنين والشعراء