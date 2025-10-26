"شبه الأميرات".. يارا تتألق في أحدث جلسة تصوير لها
كتب : مصراوي
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
القاهرة- مصراوي
خضعت الفنانة اللبنانية يارا، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وظهرت يارا في الصور بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "شبه الأميرات"، "نجمة لبنان"، "أجمل يارا الله يحفظك"، "طالعة بتجنني"، وغيرها من التعليقات.
يذكر أن يارا طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "تغيير الفصول"، والذي يضم 12 أغنية، وتنوعت أغاني الألبوم بين اللهجة المصرية واللبنانية، وتعاونت من خلاله مع عدد من كبار الملحنين والشعراء