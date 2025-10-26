إصابة زينة بشرخ في الركبة أثناء التصوير - صور وفيديو

ياسر فرج في أول ظهور بعد 5 سنوات: "رجعت لمراتي وقت مرضها بالسرطان وقالتلي

كشفت الفنانة زينة رضا عن تعرضها للإصابة خلال كواليس تصوير مسلسل "ورد وشكولاته".

وذكرت زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أنها أصيب بشرخ في الركبة بعد سقوطها أثناء تصوير أحد المشاهد من المسلسل.

ونشرت زينة مقطع فيديو أثناء التصوير، وكتبت: "عملنا بروفا تمام أكشن طرت في الهوا شرخ في الركبة والكلام ده من شهر بالتقريب ومكملة تصوير وأنا كده الحمد لله".

ومن جانبها تمنت الفنانة أروى جودة لها الشفاء والسلامة، وكتبت: "سلامتك يا حبيبتي".

يشارك في بطولة مسلسل ورد وشيركولاته، محمد فراج، زينة، مريم الخشت، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، ومها نصار، ومحمد سليمان، وعمرو مهدي، وبسام رجب، يوسف حشيش وآية سليم، من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

